Естественная убыль населения России за январь-апрель увеличилась на 20%

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в России в январе-апреле 2024 года составила 226 154 человека, сообщил Росстат.

За январь-апрель 2023 года естественная убыль населения равнялась 188 505 человек. Таким образом, убыль выросла за 4 месяца на 20%.

Число родившихся в январе-апреле 2024 года снизилось до 396,5 тысячи детей с 407,2 тысячи за аналогичный период прошлого года.

Число умерших в январе-апреле 2024 года выросло до 622,7 тысячи человека с 595,7 тысячи человека годом ранее.

Естественная убыль населения за 2023 год составила 500,3 тысячи человек.

Численность населения России на 1 января 2024 года оценивалась на уровне 146 150,8 тысячи человек. Росстат производит оценку численности населения "без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям".