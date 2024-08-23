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Электроснабжение ЗАЭС по резервной линии возобновлено

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Специалисты восстановили подачу электроэнергии на Запорожскую АЭС по резервной линии снабжения 330 кВ, сообщили в пятницу представители станции.

"На Запорожской АЭС в 15:30 введена в работу высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1", - говорится в телеграм-канале ЗАЭС.

Об отключении линии 330 кВ на ЗАЭС сообщили ранее в пятницу. Причиной стало действие автоматики. Станция снабжалась за счет основной линии 750кВ.

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ЗАЭС получает электроэнергию для обеспечения собственных нужд с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной - 330 кВ "Феросплавная-1". Сейчас обе они в работе, уточнили на станции.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, она имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

Запорожская АЭС ЗАЭС
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