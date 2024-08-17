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В МАГАТЭ заявили об ухудшении ситуации с безопасностью на ЗАЭС после инцидента с дроном

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Удар дрона по дороге, проходящей по периметру Запорожской АЭС, привел к ухудшению ситуации с ядерной безопасностью на станции, говорится в сообщении МАГАТЭ в субботу.

"Мы снова видим эскалацию угроз для ядерной безопасности на Запорожской АЭС. Я все еще крайне обеспокоен и вновь призываю к максимальной сдержанности всех сторон", - приводятся в заявлении слова главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

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В агентстве сообщают, что ранее в субботу получили из ЗАЭС данные о том, что переносящий взрывчатку беспилотник взорвался недалеко от резервуара с водой для охлаждения и линией электропередач.

В результате атаки объекты и сотрудники ЗАЭС не пострадали.

Ранее об ухудшении обстановки на Курской АЭС и Запорожской АЭС из-за участившихся обстрелов сообщила пресс-служба "Росатома". В субботу генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачёв и Гросси провели телефонный разговор.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

Запорожская АЭС МАГАТЭ
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