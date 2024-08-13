Эксперты МАГАТЭ пока не определили причины пожара в градирне ЗАЭС

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетили Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) после пожара на градирне, но пока не смогли сделать окончательные выводы о причинах произошедшего.

"Команда пока не смогла сделать окончательные выводы на основе полученных данных и наблюдений", - говорится в заявлении агентства.

В нем отмечается, что во время обхода не было обнаружено ни покрышек, ни фрагментов беспилотника.

Согласно документу, группа наблюдала обгоревшее оборудование, а также капли расплавленного пластика и фрагменты бетона в бассейне с водой в основании градирни. Эксперты собрали образцы мусора, отметив, "что не было обнаружено никаких существенных признаков нарушения целостности мусора, пепла или сажи".

"Команда специалистов провела радиационный мониторинг в районе градирен и реакторов и подтвердила отсутствие признаков повышенного уровня радиации", - сообщили в агентстве.

МАГАТЭ пообещало продолжить анализ произошедшего.

Накануне директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщил, что в результате атаки беспилотника ВСУ выгорели сепарационные устройства в градирне станции. Он уточнил, что дрон залетел через верх градирни.

Об обстреле Энергодара с украинской стороны, после которого загорелся объект охладительных систем ЗАЭС, сообщил 11 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По данным ГК "Росатом", ВСУ атаковали градирню двумя дронами.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").