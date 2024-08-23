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В результате обстрела белгородского села Ржевка была ранена женщина

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В Белгородской области подверглись обстрелу населенные пункты Шебекинского городского округа, пострадала женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Село Ржевка подверглось обстрелу. Ранена женщина. Бригада СМП доставляет ее в городскую больницу № 2 Белгорода с осколочным ранением ноги. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он в Telegram.

По его данным, в Ржевке повреждены шесть частных домовладений.

Кроме того, в городе Шебекино в результате обстрела посечена кровля частного дома.

"В селе Муром четыре дрона атаковали два сельхозпредприятия: на одном из них повреждены складские помещения, на другом - крыша и лобовое стекло "Газели". Еще один дрон сдетонировал на территории частного домовладения - осколками посечены гараж и дом", - уточнил Гладков.

В Шебекинском городском округе временно без света остаются села Муром, Зиборовка, Шамино, Коровино и частично село Новая Таволжанка. Аварийные службы занимаются восстановлением подачи электричества.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 августа 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Шебекино Белгородская область Новая Таволжанка Муром Ржевка
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