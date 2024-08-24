Поиск

В Белгородской области в результате атаки дрона ранен мужчина

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В результате атаки украинского дрона в поселке Малиновка Белгородской области получил ранения местный житель, сообщил в ночь на субботу губернатор Вячеслав Гладков.

"ВСУ атаковали с помощью беспилотника посёлок Малиновка Белгородского района. Ранен мужчина", - написал Гладков в телеграм-канале.

"Пострадавшего с проникающим осколочным ранением левого межреберья и слепым осколочным ранением бедра бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу", - добавил глава региона.

По словам губернатора Белгородской области, в Малиновке в результате сброса взрывного устройства с беспилотника в частном доме выбиты окна.

"Информация о последствиях уточняется", - сообщил Гладков.

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 августа 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Конец августа на всей территории России будет теплым

Конец августа на всей территории России будет теплым

Что произошло за день: пятница, 23 августа

На ЕГЭ-2025 по русскому языку нельзя будет ссылаться на комиксы и компьютерные игры

На ЕГЭ-2025 по русскому языку нельзя будет ссылаться на комиксы и компьютерные игры

При захвате заложников в Волгоградской области погибли четверо сотрудников ФСИН

ФСИН уточнила, что при захвате заложников погибли трое сотрудников волгоградской колонии

Снайперы нейтрализовали четверых заключенных, захвативших заложников в ИК-19

ЦБ рекомендовал страховщикам в особом порядке организовать выплаты людям из приграничных областей

ЦБ рекомендовал страховщикам в особом порядке организовать выплаты людям из приграничных областей

Минобрнауки рекомендовано фиксировать экзамен для мигрантов на видео

Двое пострадавших в волгоградской колонии находятся в тяжелом состоянии

Волгоградский губернатор сообщил о госпитализации четырех сотрудников захваченной колонии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });