В Белгородской области в результате атаки дрона ранен мужчина

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В результате атаки украинского дрона в поселке Малиновка Белгородской области получил ранения местный житель, сообщил в ночь на субботу губернатор Вячеслав Гладков.

"ВСУ атаковали с помощью беспилотника посёлок Малиновка Белгородского района. Ранен мужчина", - написал Гладков в телеграм-канале.

"Пострадавшего с проникающим осколочным ранением левого межреберья и слепым осколочным ранением бедра бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу", - добавил глава региона.

По словам губернатора Белгородской области, в Малиновке в результате сброса взрывного устройства с беспилотника в частном доме выбиты окна.

"Информация о последствиях уточняется", - сообщил Гладков.