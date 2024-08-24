Мирный житель получил ожог из-за сбитого дрона в Белгородской области

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Мужчина пострадал из-за сбитого украинского беспилотника в поселке Вейделевка Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ночь на субботу.

"Над посёлком Вейделевка нашей системой ПВО сбит беспилотник ВСУ. Пострадал один мирный житель - мужчина получил ожог. Медики СМП оказали ему необходимую помощь на месте, госпитализация не потребовалась", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Гладков также добавил, что в Вейделевке в одном многоквартирном доме посечён фасад, во втором - выбиты окна в нескольких квартирах. Кроме этого, поврежден социальный объект.