Мирный житель ранен в атакованном дроном ВСУ автомобиле под Белгородом

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ранении жителя Белгородского района в результате атаки украинского дрона.

"В Белгородском районе ранен мирный житель. В селе Никольское беспилотник атаковал легковой автомобиль. Пострадал водитель. Мужчину с минно-взрывной травмой правого плеча попутным транспортом доставили в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Как отметил глава региона, "медики оказали ему необходимую помощь, госпитализация не потребовалась, пострадавший будет проходить лечение амбулаторно".