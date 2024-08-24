Поиск

Мирный житель ранен в атакованном дроном ВСУ автомобиле под Белгородом

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ранении жителя Белгородского района в результате атаки украинского дрона.

"В Белгородском районе ранен мирный житель. В селе Никольское беспилотник атаковал легковой автомобиль. Пострадал водитель. Мужчину с минно-взрывной травмой правого плеча попутным транспортом доставили в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Как отметил глава региона, "медики оказали ему необходимую помощь, госпитализация не потребовалась, пострадавший будет проходить лечение амбулаторно".

Белгородская область Вячеслав Гладков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Уничтожен беспилотник ВСУ, который прибило к пирсу яхт-клуба в Севастополе

Минобороны РФ опубликовало видео с освобожденными из украинского плена военными

Москалькова уточнила, что многие из обменянных российских военных - срочники

Москалькова уточнила, что многие из обменянных российских военных - срочники

Военные РФ отразили атаки ВСУ в направлении четырех населенных пунктов Курской области

Путин заслушал доклад военных о противодействии ВСУ в Курской области

Военная операция на Украине

Возвращены 115 российских военных, захваченных в плен в Курской области

Суд в Петербурге заочно арестовал адвоката Ивана Павлова за уклонение от обязанностей иноагента

Суд в Петербурге заочно арестовал адвоката Ивана Павлова за уклонение от обязанностей иноагента

Потребление газа в РФ обновило августовский максимум

Площадь лесного пожара у курорта Домбай выросла до 263 га

Площадь лесного пожара у курорта Домбай выросла до 263 га

Разыскиваемый США за мошенничество израильский блогер освобожден в Петербурге

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });