Около 250 человек эвакуировали из зоны пожара у курорта Домбай в Карачаево-Черкесии

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Около 250 человек, оказавшихся в районе лесного пожара около курорта Домбай в Карачаево-Черкесии, вывели в безопасное место, при улучшении видимости их планируют эвакуировать на вертолетах, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов в четверг.

"193 взрослых и 43 ребенка, которых спасатели МЧС по КЧР эвакуировали из зоны возгорания в лесном массиве в Гоначхирском ущелье возле озера Тубанлы кёль, находятся в безопасном месте. Пострадавших нет. Их жизни и здоровью ничего не угрожает", - написал Темрезов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что 23 августа, если позволят погода и видимость из-за дыма, люди будут вывезены вертолетами. Также готовятся другие пути эвакуации людей.

По данным главы региона, для эвакуированных людей организовано все необходимое – питание, вода, розданы сухпайки.

Темрезов также сообщил, что тушение возгорания продолжится рано утром.

"Готова вся необходимая техника и личный состав подразделений МЧС по КЧР. В случае необходимости для тушения пожара будет привлечена авиация", - подчеркнул глава республики.

По данным МЧС России, сейчас для эвакуированных людей спасатели МЧС России организовывают ночлег в районе озера Туманлы-Кель.

Также сотрудники ведомства прорабатывают пути эвакуации на перевал Клухор в случае ухудшения обстановки, отметили в чрезвычайном ведомстве.

Ранее сообщалось, что в горном ущелье Ганачхир неподалеку от курорта Домбай в Карачаево-Черкесии произошел лесной пожар низового характера. Горят хвойные насаждения, валежник и сухостой. Площадь возгорания составила около 5 тыс. кв. метров.

По данным МЧС, утром в четверг расстояние от горящих растений до ближайшего населенного пункта – поселка Домбай – составляло около 7 км. На тот момент угрозы населенному пункту не было.