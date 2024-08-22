Поиск

Около 250 человек эвакуировали из зоны пожара у курорта Домбай в Карачаево-Черкесии

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Около 250 человек, оказавшихся в районе лесного пожара около курорта Домбай в Карачаево-Черкесии, вывели в безопасное место, при улучшении видимости их планируют эвакуировать на вертолетах, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов в четверг.

"193 взрослых и 43 ребенка, которых спасатели МЧС по КЧР эвакуировали из зоны возгорания в лесном массиве в Гоначхирском ущелье возле озера Тубанлы кёль, находятся в безопасном месте. Пострадавших нет. Их жизни и здоровью ничего не угрожает", - написал Темрезов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что 23 августа, если позволят погода и видимость из-за дыма, люди будут вывезены вертолетами. Также готовятся другие пути эвакуации людей.

По данным главы региона, для эвакуированных людей организовано все необходимое – питание, вода, розданы сухпайки.

Темрезов также сообщил, что тушение возгорания продолжится рано утром.

"Готова вся необходимая техника и личный состав подразделений МЧС по КЧР. В случае необходимости для тушения пожара будет привлечена авиация", - подчеркнул глава республики.

По данным МЧС России, сейчас для эвакуированных людей спасатели МЧС России организовывают ночлег в районе озера Туманлы-Кель.

Также сотрудники ведомства прорабатывают пути эвакуации на перевал Клухор в случае ухудшения обстановки, отметили в чрезвычайном ведомстве.

Ранее сообщалось, что в горном ущелье Ганачхир неподалеку от курорта Домбай в Карачаево-Черкесии произошел лесной пожар низового характера. Горят хвойные насаждения, валежник и сухостой. Площадь возгорания составила около 5 тыс. кв. метров.

По данным МЧС, утром в четверг расстояние от горящих растений до ближайшего населенного пункта – поселка Домбай – составляло около 7 км. На тот момент угрозы населенному пункту не было.

Домбай Карачаево-Черкесия КЧР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Спасены 17 членов экипажа затонувшего парома в порту "Кавказ"

Что произошло за день: четверг, 22 августа

Четверо членов экипажа затонувшего парома в порту "Кавказ" спасены

Атакованный в акватории порта "Кавказ" паром затонул

На атакованном в порту "Кавказ" пароме находилось 30 цистерн с топливом

Прибыль банков РФ в июле за вычетом дивидендов от "дочек" достигла 306 млрд руб.

На Кубани сообщили об атаке парома с топливными цистернами в порту "Кавказ"

РЖД считают незаконным изъятие поездов Allegro в собственность финской стороны

РЖД считают незаконным изъятие поездов Allegro в собственность финской стороны

Новак объявил о начале исполнения программы догазификации СНТ

Новак объявил о начале исполнения программы догазификации СНТ

Военные заявили об уничтожении ДРГ в 1 км от Скрыльевки Курской области

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });