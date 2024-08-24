Крупный лесной пожар у курорта Домбай локализован

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Специалисты локализовали лесной пожар в Гоначхирском ущелье неподалеку от курорта Домбай в Карачаево-Черкесии, сообщает МЧС России в субботу.

С утра 24 августа МЧС задействовало авиацию для тушения лесного пожара. Всего вертолетом Ка-32 было произведено 39 точечных сбросов объемом 195 тонн воды, говорится в сообщении.

Авиация МЧС России продолжит работу в воскресенье ранним утром при благоприятных погодных условиях.

22 августа в горном ущелье Ганачхир неподалеку от курорта Домбай в Карачаево-Черкесии произошел лесной пожар. Загорелись хвойные насаждения, валежник и сухостой на территории Тебердинского национального парка.

Площадь возгорания на начальном этапе составляла 0,5 га. Из-за сильного ветра за сутки она увеличилась почти в 15 раз - до 7,4 га. К утру 23 августа площадь пожара выросла еще вдвое - до 15 га. Спустя сутки территория пожара выросла до 263 га, при этом площадь активного горения составила 15 га.