Поиск

Крупный лесной пожар у курорта Домбай локализован

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Специалисты локализовали лесной пожар в Гоначхирском ущелье неподалеку от курорта Домбай в Карачаево-Черкесии, сообщает МЧС России в субботу.

С утра 24 августа МЧС задействовало авиацию для тушения лесного пожара. Всего вертолетом Ка-32 было произведено 39 точечных сбросов объемом 195 тонн воды, говорится в сообщении.

В РоссииПлощадь лесного пожара у курорта Домбай выросла до 263 гаПлощадь лесного пожара у курорта Домбай выросла до 263 гаЧитать подробнее

Авиация МЧС России продолжит работу в воскресенье ранним утром при благоприятных погодных условиях.

22 августа в горном ущелье Ганачхир неподалеку от курорта Домбай в Карачаево-Черкесии произошел лесной пожар. Загорелись хвойные насаждения, валежник и сухостой на территории Тебердинского национального парка.

Площадь возгорания на начальном этапе составляла 0,5 га. Из-за сильного ветра за сутки она увеличилась почти в 15 раз - до 7,4 га. К утру 23 августа площадь пожара выросла еще вдвое - до 15 га. Спустя сутки территория пожара выросла до 263 га, при этом площадь активного горения составила 15 га.

Тебердинский природный биосферный заповедник, организованный в 1936 году, был преобразован в национальный парк в августе 2021 года. Его общая площадь составляет более 112 тыс. га. На территории нацпарка расположены горнолыжные склоны, альпинистские маршруты, гостиницы, летний экологический лагерь для волонтеров, хижины для полевых работ и экспедиций, а также усадьба с музеем природы и вольерами для диких животных.

Карачаево-Черкесия Домбай Ганачхир Тебердинский национальный парк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Патриарх Кирилл призвал религиозных деятелей мира вступиться за УПЦ

Уничтожен беспилотник ВСУ, который прибило к пирсу яхт-клуба в Севастополе

Минобороны РФ опубликовало видео с освобожденными из украинского плена военными

Москалькова уточнила, что многие из обменянных российских военных - срочники

Москалькова уточнила, что многие из обменянных российских военных - срочники

Военные РФ отразили атаки ВСУ в направлении четырех населенных пунктов Курской области

Путин заслушал доклад военных о противодействии ВСУ в Курской области

Военная операция на Украине

Возвращены 115 российских военных, захваченных в плен в Курской области

Суд в Петербурге заочно арестовал адвоката Ивана Павлова за уклонение от обязанностей иноагента

Суд в Петербурге заочно арестовал адвоката Ивана Павлова за уклонение от обязанностей иноагента

Потребление газа в РФ обновило августовский максимум

Площадь лесного пожара у курорта Домбай выросла до 263 га

Площадь лесного пожара у курорта Домбай выросла до 263 га
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });