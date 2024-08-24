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Вильфанд сообщил о постепенном уменьшении пожарной опасности в России

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Пожарная опасность в регионах РФ постепенно уменьшается, очаги 4-го и 5-го классов остаются в Якутии, в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, в Центрально-Черноземных регионах и в Мурманской области, сообщил "Интерфаксу" в субботу научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Пожарная опасность постепенно уменьшается. В Якутии совсем небольшие очаги 5-го класса, с 4-м классом территории тоже уменьшаются. А вот неизменно высокая пожарная опасность сохраняется на юге, там очень высокая температура и дожди, но они локальные, во всем ЮФО и Северо-Кавказском ФО", - сказал Вильфанд.

Он также сообщил, что из-за жары 5-й класс пожарной опасности прогнозируется в центрально-черноземных областях - Белгородской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской. Также 5-й класс пожарной опасности из-за высоких, плюс 23 - плюс 25 градусов, для этого региона температур будет в Мурманской области.

Гидрометцентр РФ Роман Вильфанд
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