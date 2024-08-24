Сентябрь в Москве начнется с теплой погоды и без дождей

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Сентябрь, по предварительным прогнозам, начнется в Москве с комфортной погоды с температурой около плюс 21 - плюс 26 градусов, осадков не ожидается, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В выходные дни, 31 августа и 1 сентября, пока вероятный прогноз - плюс 21 - плюс 26 градусов и без осадков, переменная облачность", - сказал Вильфанд.

На следующей неделе, как ранее сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра, будет жаркая погода с температурой на 5 градусов выше нормы, столбики термометров будут подниматься до плюс 30 градусов.