Июльская жара будет в Москве на следующей неделе

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Жаркая погода с температурой на 5 градусов выше нормы прогнозируется в Москве в выходные и на следующей неделе, столбики термометров будут подниматься до плюс 30 градусов, такая температура будет соответствовать нормам июля, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"С воскресенья Москва будет находиться в теплой части антициклона. То есть воздушные массы будут с запада и юго-запада. Это приведет к тому, что в субботу плюс 24 - плюс 26 градусов, а, начиная с воскресенья по среду включительно, прогнозируется плюс 27 - плюс 29, по области до плюс 30. Очень теплая погода, на 5 градусов выше нормы", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что такая погода соответствует значениям июля, но по климату характерным для Воронежской области.

В четверг и пятницу температура немного понизится до плюс 25 - плюс 28 градусов, но все равно будет на 4 градуса выше нормы. Температура ночью до конца следующей недели будет около плюс 10 - плюс 15 градусов.

Говоря об осадках, Вильфанд отметил, что в Москве прогнозируется "длительный период "сухой" погоды, устанавливается антициклональный режим". Начиная с субботы, в столичном регионе будет переменная облачность.