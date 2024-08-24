Поиск

Июльская жара будет в Москве на следующей неделе

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Жаркая погода с температурой на 5 градусов выше нормы прогнозируется в Москве в выходные и на следующей неделе, столбики термометров будут подниматься до плюс 30 градусов, такая температура будет соответствовать нормам июля, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"С воскресенья Москва будет находиться в теплой части антициклона. То есть воздушные массы будут с запада и юго-запада. Это приведет к тому, что в субботу плюс 24 - плюс 26 градусов, а, начиная с воскресенья по среду включительно, прогнозируется плюс 27 - плюс 29, по области до плюс 30. Очень теплая погода, на 5 градусов выше нормы", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что такая погода соответствует значениям июля, но по климату характерным для Воронежской области.

В четверг и пятницу температура немного понизится до плюс 25 - плюс 28 градусов, но все равно будет на 4 градуса выше нормы. Температура ночью до конца следующей недели будет около плюс 10 - плюс 15 градусов.

Говоря об осадках, Вильфанд отметил, что в Москве прогнозируется "длительный период "сухой" погоды, устанавливается антициклональный режим". Начиная с субботы, в столичном регионе будет переменная облачность.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Семь беспилотников самолетного типа сбиты над тремя областями

Военная операция на Украине

Падение фрагментов сбитых дронов привело к детонации взрывоопасных объектов в Воронежской области

Конец августа на всей территории России будет теплым

Конец августа на всей территории России будет теплым

Что произошло за день: пятница, 23 августа

На ЕГЭ-2025 по русскому языку нельзя будет ссылаться на комиксы и компьютерные игры

На ЕГЭ-2025 по русскому языку нельзя будет ссылаться на комиксы и компьютерные игры

При захвате заложников в Волгоградской области погибли четверо сотрудников ФСИН

ФСИН уточнила, что при захвате заложников погибли трое сотрудников волгоградской колонии

Снайперы нейтрализовали четверых заключенных, захвативших заложников в ИК-19

ЦБ рекомендовал страховщикам в особом порядке организовать выплаты людям из приграничных областей

ЦБ рекомендовал страховщикам в особом порядке организовать выплаты людям из приграничных областей

Минобрнауки рекомендовано фиксировать экзамен для мигрантов на видео

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });