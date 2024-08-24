Конец августа на всей территории России будет теплым

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Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Теплая погода прогнозируется на всей территории России до конца августа, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"По всей территории страны на конец августа прогнозируется теплым, по крайней неделе до середины следующей недели - 28-29 августа. Температура около нормы только на самом северо-востоке страны на Чукотке", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в регионах центра европейской России температура будет на 5-6 градусов выше нормы. При этом, в Липецкой и Воронежской областях прогнозируется "опасное явление сильная жара", когда температура превышает 35 градусов. В отдельных регионах Северо-Западного федерального округа температура будет на 2-3 градуса выше нормы.

Жара с температурой выше нормы будет и на юге европейской России. Так, в Ростовской области до плюс 32 - плюс 37 градусов, в Адыгее до плюс 39. При этом, в южных регионах пройдут интенсивные осадки - в Краснодарском крае, в Ставрополье и в республиках Северного Кавказа.

В Приволжском федеральном округе прогнозируется около плюс 24 - плюс 27 градусов, что также выше нормы. При этом, в Самарской, Пензенском и Саратовской областях температура во второй половине недели будет подниматься до плюс 28 - плюс 31 градуса.

На Урале температура будет выше нормы, но, как отметил Вильфанд, всего на 1,5 градуса, и будет в диапазоне плюс 20 - плюс 24 градуса.

Теплая погода с температурой на 2-4 градуса выше нормы и с сильными осадками, который будут идти до понедельника включительно, будет и в южных районах азиатской части страны - в Омской, Томской, Новосибирской, Иркутской, Кемеровской областях, в республике Алтай и Алтайском крае. На юге Красноярского края, в Хакасии и Тыве температура будет на 4 градуса выше нормы.

В Амурской области температура на 4 градуса выше нормы. "Даже в Магаданской области в центральных и юго-западных районах плюс 22 - плюс 24 градуса, но к концу недели понижение температуры до плюс 13 - плюс 15", - добавил он.

Вместе с теплой погодой, в Амурской области и на юге Хабаровского края ожидаются интенсивные осадки. Особо сильными из-за тайфуна, как уточнил Вильфанд, они будут на островах Курильской гряды и на Сахалине, где также будет усиление ветра до 25 - 26 м/с. Интенсивные дожди с порывами ветра до 30 м/с будут также на Камчатке.