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Вузы и колледжи предоставили более 73 тысяч бюджетных мест в сфере туризма

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В вузах и колледжах для студентов по специальностям в сфере туризма и гостеприимства в 2024 году выделено более 73 тысяч бюджетных мест, сообщила пресс-служба вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

"Успешная реализация нацпроекта по туризму требует в том числе качественного подхода к развитию кадров. В этом году по программам высшего и среднего профессионального образования, связанных с туризмом и гостеприимством, установлено более 73 тысяч бюджетных мест. Уверен, каждый новый выпуск студентов будет пополнять индустрию отличными специалистами, способными поднять российский туризм на новый уровень", - заявил сам Чернышенко.

По его данным, сейчас в индустрии туризма и гостеприимства занято порядка 1 млн человек, а в колледжах и вузах обучаются около 333,4 тысячи будущих специалистов.

По оценке Минэкономразвития, к 2030 году туристической отрасли дополнительно потребуется до 400 тысяч сотрудников. Из них 320 тысяч - только в гостиничном хозяйстве. Еще около 80 тысяч - в сфере туристического сервиса: экскурсоводы, инструкторы, туроператоры, турагенты.

Идет работа по повышению квалификации и профессиональному переобучению уже работающих специалистов. В рамках нацпроекта созданы отраслевые центры подготовки кадров в Московской области, Татарстане и Петербурге. Они начали работу в сентябре 2023 года.

"В отраслевых образовательных центрах обучение по программам повышения квалификации и переподготовки в 2024 году прошли 2,3 тыс. специалистов. Среди них - экскурсоводы, управляющие гостиничными комплексами, специалисты в сфере стратегического планирования в туризме и организации сервиса. Центрами также проводится обучение региональных управленческих команд по реализации проектов в сфере туризма. Всего до конца 2024 года в отраслевых центрах пройдут обучение более 5 тыс. человек", - отметил министр экономического развития Максим Решетников.

Министерство также призвало активно участвовать в подготовке кадров крупные компании, работающие на туристическом рынке, через создание корпоративных образовательных центров. Так, с 2018 года работает собственная академия у отельного оператора Cosmos Hotel Group, а в сентябре 2024 года состоится открытие академии группы компаний "Мантера".

Максим Решетников Минэкономразвития Cosmos Hotel Group Мантера Дмитрий Чернышенко
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