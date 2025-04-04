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Потребность российской туротрасли в кадрах до 2030 года оценена в 400 тысяч человек

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - России к 2030 году потребуется 400 тысяч работников в сфере туризма, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на II Всероссийском горнолыжном форуме "Сила гор. Шерегеш".

"До 2030 года мы прогнозируем потребность в 400 тысяч человек в отрасли", - сказал Решетников.

Для закрытия потребности, по словам министра, планируется повышать производительность труда, "в первую очередь речь идет о бережливых технологиях в туризме, смежных отраслях, которые ускоряют все процедуры". В отелях, к примеру, "важна внутренняя технологизация" из-за того, что западные гостиничные сети ушли и "сейчас мы сами управляем нашими отелями", объяснил он.

"Поэтому мы создали два отраслевых центра компетенции. Один на базе "Кавказ.РФ", другой в Краснодарском крае. Может быть, подумать, все-таки нам отдельный центр компетенции по туризму в Сибири, на Сибирь, на Дальний Восток сделать. Потому что, наверное, из Краснодарского края сложно будет сюда летать или из Москвы, потому что там других задач достаточно", - сказал министр.

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков подтвердил, что одним из ограничений развития туризма в Сибири является кадровый вопрос и поддержал идею создания центра компетенций в регионе.

"Завтра в Красноярске я представлю наши предложения, концепции о развитии той инфраструктуры, которая сейчас есть в Сибирском федеральном университете", - сказал Котюков.

Университет подготовил предложение о расширении направления подготовки кадров для сферы гастрономии и гостеприимства.

Максим Решетников Минэкономразвития Шерегеш Михаил Котюков Красноярский край Сибирский федеральный университет
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