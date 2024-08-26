Глава МАГАТЭ решил во вторник посетить Курскую АЭС

Курская атомная электростанция Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что во вторник отправится на Курскую АЭС.

"Ввиду серьезной ситуации я лично возглавлю завтрашнюю миссию МАГАТЭ на Курскую АЭС в России", - написал он в понедельник в соцсети.

Гросси отметил, что МАГАТЭ важно самостоятельно провести оценку ситуации.

"Если международное сообщество нуждается в независимой оценке безопасности на атомном объекте, то мы отправляемся туда. Единственный способ, при помощи которого МАГАТЭ может подтвердить ту или иную информацию, - это проведение самостоятельной независимой оценки того, что происходит", - указано в заявлении Гросси.

Он отметил, что в ходе визита на АЭС обсудит "условия для дальнейшей деятельности, которые необходимые для оценки условий ядерной безопасности Курской АЭС".

Глава МАГАТЭ также вновь подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах ядерные объекты не должны подвергаться угрозе.