МЧС заявило, что в Курской области радиационный фон находится в норме

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Оперативные группы МЧС России ведут мониторинг и контроль экологической обстановки в Курской области, сообщил представитель министерства Артем Шаров на брифинге в Курске.

"Радиационный фон в регионе не превышает естественных показателей, превышений концентрации химически опасных веществ не зафиксировано", - заявил Шаров.

Работа сил и средств МЧС продолжается в режиме "Чрезвычайная ситуация", добавил он.

27 августа в Курскую область должен прибыть гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси для посещения Курской АЭС.

Курская АЭС по мощности входит в число крупнейших атомных станций страны. Доля в установленной мощности всех электростанций Черноземья (Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая и Тамбовская области) составляет более 50%.