Дело о пожаре на Омском НПЗ возбуждено по статье о нарушении правил промбезопасности

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - По факту пожара на Омском НПЗ возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч.1 ст.217 УК), сообщило управление Следственного комитета Омской области.

По предварительным данным СК, 26 августа днем автоматическая система безопасности завода зафиксировала возгорание технологического оборудования, пострадало несколько работников предприятия, которые получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Точное число пострадавших при этом не уточняется. Ранее пресс-служба завода сообщила, что двум пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте.

Как сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Маркелов, всех пострадавших доставили в областную больницу скорой медицинской помощи (БСМП-1).

Свою проверку обстоятельств случившегося проводит и областная прокуратура.

Ранее проверку по факту пожара начала областная прокуратура.

В областном управлении МЧС сообщали, что предварительная площадь пожара составила 1 тысячу квадратных метров. Огонь тушат автоматика и пожарные.

Причины инцидента уточняются, написал в своем канале губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Омский НПЗ "Газпром нефти" обеспечивает нефтепродуктами внутренний российский рынок, поставки с завода также идут в Казахстан. Производственные мощности - 21,6 млн тонн нефти в год и 1,2 млн тонн стабильного газового конденсата. Глубина переработки на предприятии достигает 100%, выход светлых нефтепродуктов - более 80%.