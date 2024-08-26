Из Курского приграничья выехали около 14 тысяч школьников

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Из приграничных районов Курской области из-за тяжелой оперативной обстановки выехали около 14 тысяч учеников 114 учебных учреждений, сообщила на брифинге врио министра образования и науки региона Наталия Бастрикова.

Родители 286 детей из числа уехавших уже подали заявление на отчисление из школ региона.

"Эти родители, законные представители уже приняли решение. Понятно, что эта ситуация будет изменяться, но я должна сказать, что 99% наших школьников продолжают обучаться в своих общеобразовательных организациях", - заявила Бастрикова.

Она отметила, что все выехавшие школьники с сентября смогут продолжить обучение дистанционно в своих школах.

"Все эти дети, которые сейчас у нас находятся в других регионах, ежедневно мы на связи с родителями и прекрасно понимаем, в каких образовательных организациях они продолжат обучение", - подчеркнула Бастрикова.

Что касается обучения в системе среднего профессионального и высшего образования, то учредители этих организаций будут принимать решение (формате обучения - ИФ) самостоятельно, руководствуясь, прежде всего, вопросами безопасности, отметила врио министра.