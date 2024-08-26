Роспотребнадзор призвал усилить меры на границе из-за оспы обезьян

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор считает необходимым усилить меры по выявлению лиц с симптомами, не исключающими оспу обезьян, среди прибывших из эпидемически неблагополучных стран для недопущения ухудшения ситуации с распространением вируса в РФ, следует из обновленных в понедельник методических рекомендаций ведомства.

Также, считают в Роспотребнадзоре, необходимо обеспечить тщательный сбор эпидемиологического анамнеза у граждан, обратившихся за медицинской помощью с симптомами, не исключающими оспу обезьян, в первую очередь прибывшими из-за рубежа в течение 21 дня.

В рекомендациях отмечается, что в 2024 году в Демократической республике Конго была зарегистрирована вспышка оспы обезьян, связанная с распространением нового подварианта - клада Ib. С июля случаи заболевания оспой выявлены в соседних с ДРК странах, а также государствах за пределами Африканского региона. "На данный момент более тяжелое течение заболевания, вызванного вирусом клады Ib, не доказано и требует дальнейшего изучения", - говорится в документе.

К эндемичным по оспе обезьян странам относятся Бенин, Камерун, Центральноафриканская республика, Демократическая республика Конго, Габон, Гана, Кот-д'Ивуар, Либерия, Нигерия, республика Конго, Сьерра-Леоне и Южный Судан, следует из документа.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах. При лёгком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.

14 августа глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения в связи с распространением оспы обезьян. В Роспотребнадзоре тогда же заявили, что в России отсутствует угроза распространения оспы обезьян, все необходимые меры для выявления инфекции принимаются в РФ на системной основе.