Роспотребнадзор считает маловероятным распространение оспы обезьян в Евразии

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Риск распространения оспы обезьян в Евразийском регионе оценивается как низкий, заявили в Роспотребнадзоре после заседания Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств-членов Евразийского экономического союза..

"В ходе встречи был рассмотрен вопрос о ситуации, связанной объявлением ВОЗ чрезвычайной ситуации международного значения по оспе обезьян. По мнению членов Совета, риск распространения оспы обезьян в странах - членах ЕАЭС, Таджикистане и Узбекистане оценивается как низкий", - говорится в пресс-релизе.

Заседание провели по инициативе главы Роспотребнадзора Анны Поповой. В нем приняли участие представители Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Кроме того, для участия были приглашены представители Таджикистана и Узбекистана.

Стороны также обсудили принимаемые противоэпидемические меры. На заседании отмечалось, что все страны евразийского региона усилили меры санитарно-карантинного контроля на границе.

"Партнеры обратились к российской стороне с просьбой предоставить тест-системы для определения оспы обезьян, разработанные ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора. Первые наборы тест-систем уже на текущей неделе будут доставлены в Узбекистан", - проинформировали в пресс-службе.

Также в ведомстве сообщил, что по итогам встречи определены дальнейшие совместные действия для защиты жизни и здоровья населения и территории региона.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.

14 августа глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения в связи с распространением оспы обезьян.