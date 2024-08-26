Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 12:32

Роспотребнадзор считает маловероятным распространение оспы обезьян в Евразии

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Риск распространения оспы обезьян в Евразийском регионе оценивается как низкий, заявили в Роспотребнадзоре после заседания Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств-членов Евразийского экономического союза..

"В ходе встречи был рассмотрен вопрос о ситуации, связанной объявлением ВОЗ чрезвычайной ситуации международного значения по оспе обезьян. По мнению членов Совета, риск распространения оспы обезьян в странах - членах ЕАЭС, Таджикистане и Узбекистане оценивается как низкий", - говорится в пресс-релизе.

Заседание провели по инициативе главы Роспотребнадзора Анны Поповой. В нем приняли участие представители Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Кроме того, для участия были приглашены представители Таджикистана и Узбекистана.

Стороны также обсудили принимаемые противоэпидемические меры. На заседании отмечалось, что все страны евразийского региона усилили меры санитарно-карантинного контроля на границе.

"Партнеры обратились к российской стороне с просьбой предоставить тест-системы для определения оспы обезьян, разработанные ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора. Первые наборы тест-систем уже на текущей неделе будут доставлены в Узбекистан", - проинформировали в пресс-службе.

Также в ведомстве сообщил, что по итогам встречи определены дальнейшие совместные действия для защиты жизни и здоровья населения и территории региона.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.

14 августа глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения в связи с распространением оспы обезьян.

Вектор ВОЗ ЕАЭС Роспотребнадзор Тедрос Адханом Гебрейесус
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава МАГАТЭ решил во вторник посетить Курскую АЭС

Глава МАГАТЭ решил во вторник посетить Курскую АЭС

На Омском НПЗ заявили, что пожар не повлияет на производственную программу

Военные сообщили об отражении атак штурмовых групп ВСУ в Курской области

Издательство "Просвещение" заявило, что не нарушает антимонопольное законодательство

Издательство "Просвещение" заявило, что не нарушает антимонопольное законодательство

На Омском НПЗ загорелось технологическое оборудование

Минобороны РФ заявило об ударе по энергообъектам, обеспечивавшим ВПК Украины

В Энгельсе в результате атаки БПЛА поврежден многоэтажный дом, пострадавших нет

Саратовский аэропорт временно закрыт после атаки дронов

Саратовский аэропорт временно закрыт после атаки дронов

Над семью регионами РФ за ночь нейтрализовано 20 украинских беспилотников

Несколько человек пострадали после атаки БПЛА в Саратове

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });