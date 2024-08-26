Минтранс подготовил правила расчета собираемых с авиакомпаний средств на ремонт аэродромов

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Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Минтранс подготовил проект постановления правительства о правилах расчета, уплаты и аккумулирования средств, которые будут собирать с авиакомпаний на капитальный ремонт аэродромов, а также о порядке их расходования.

Документ опубликован на портале regulation.gov.ru, его общественное обсуждение продлится до 9 сентября.

Средства будут собирать за счет включения в состав аэронавигационных сборов с авиакомпаний аэродромной составляющей. Оператором сбора будет подведомственное Росавиации ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения" (ГК по ОрВД). Собранные им средства будут ежемесячно перечисляться в доход федерального бюджета, и далее Минфин будет предоставлять их Росавиации на следующие виды работ: капремонт аэродромов, установка светосигнального оборудования, размещение некапитальных сооружений.

Всего до 2030 года планируется отремонтировать не менее 50 аэродромов, отмечается в документе. По предварительным расчетам, ежегодно для этого потребуется порядка 12 млрд рублей. В связи с этим потребуется увеличить аэронавигационный сбор с российских авиакомпаний на внутренних рейсах на 37%, на международных - на 100%, говорится в проекте Минтранса. Это повлечет рост стоимости билетов в среднем до 150 рублей в расчете на одного пассажира. Такие же расчеты "Интерфаксу" ранее приводил представитель Росавиации.

Проект вместе с тем предусматривает изменение метода расчета части чистой прибыли ГК по ОрВД, подлежащей перечислению в федеральный бюджет. В частности, предлагается исключить из расчета доходы и расходы предприятия от курсовых разниц, проценты на остатки денежных средств на расчетных счетах в кредитных организациях. Эта мера направлена на то, чтобы избежать негативное влияние постановления на финансовое положение ГК.

Ранее власти поручали создать фонд для финансирования реконструкции малых аэродромов, который бы наполнялся из внебюджетных источников. Как сообщал глава Росавиации Дмитрий Ядров, первый аэродром, который может быть профинансирован за счет такого фонда - чебоксарский. Увеличение сборов с авиакомпаний не повлечет за собой существенного удорожания билетов, на пассажирах, летающих внутри Дальневосточного федерального округа, это вовсе не отразится, утверждали в Росавиации.