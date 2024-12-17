Росавиация впервые выдала сертификат годности на вертолетный дрон тяжелее 30 кг

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Росавиация впервые выдала сертификат летной годности на беспилотную авиационную систему (БАС) вертолетного типа массой более 30 кг, сообщает телеграм-канал "Беспилотная сфера. Объясняет Росавиация".

Речь идет о дроне ВТ-440м, разработанном НПП "Радар ммс". Выданный сертификат является допуском этого беспилотника к выполнению полетов и дает ему право находиться в общем воздушном пространстве, исходя из технических характеристик.

В следующем году "Радар ммс" планирует получить сертификаты летной годности еще на шесть дронов вертолетного типа, сообщил директор комплекса беспилотных авиационных и морских систем компании Василий Анцев. В планах компании на этот год - подать заявку на сертификацию типовой конструкции БАС вертолетного типа, добавил он.

В августе 2024 года Росавиация впервые выдала сертификат летной годности на беспилотник самолетного типа: документ получила компания "БАС Глори Эйр", разработчик системы OG-003.