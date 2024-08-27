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Минцифры и Минобрнауки озабочены спадом популярности физики и математики среди выпускников

Ведомства попытаются стимулировать спрос на эти дисциплины

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Минцифры и Минобрнауки готовят предложения по повышению спроса среди выпускников школ на физику и профильную математику, которые в настоящее время теряют популярность из-за роста интереса к информатике, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Он заявил об этом на пресс-завтраке "Яндекс Образования" "Бигтехи и университеты: итоги приемной кампании 2024/2025 и модели партнерства".

"В этом тоже мы видим определенный вызов для нас, потому что понятно, что для развития высоких технологий физика и профильная математика также очень важны. Мы продолжаем дискуссию с Минобрнауки, чтобы исключить вот этот каннибализм, когда выбирают информатику, в общем, снижая приоритет физики и профильной математики. Потому что нам кажется, что это, конечно, очень тесно связанные между собой дисциплины", - сказал Шадаев.

"Я думаю, что мы осенью какое-то базовое решение вместе с Минобрнауки предложим", - отметил глава Минцифры.

"В 2020 году, по-моему, 12% выбирали информатику, то есть в этом смысле замечательно - большая доля школьников выбирает информатику и планирует с ней связать свою судьбу. Отрадно, что при этом не уменьшилось количество тех, кто выбирает физику, хотя выбирающих физику сейчас меньше, чем тех, кто выбирает информатику - 14%", - сказал он.

Министра, по его словам, "немножко расстраивает, что в этом году мы четко видим по тем заявкам, которые через "Госуслуги" пошли, мизерный процент тех, кто выбирает робототехники и искусственный интеллект". Так, уточнил он, меньше тысячи абитуриентов заявились на ИИ, немного больше, но все равно недостаточно, на робототехнику, "что точно не отражает вызовы, которые стоят перед нашей отраслью в целом".

"Отрадно, что мы с крупнейшими четырьмя вузами сейчас, не дожидаясь таких серьезных фундаментальных решений, хотя я уверен, что они будут утверждены уже в рамках новой программы Экономика данных, мы начали запуск программы подготовки высококвалифицированных кадров супер наших разработчиков в сфере ИИ", - добавил Шадаев.

Максут Шадаев Госуслуги Минобрнауки Минцифры Яндекс
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