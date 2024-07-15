Глава Рособрнадзора: отмена ЕГЭ приведет к росту коррупции

Анзор Музаев рассказал, стало ли больше жалоб на проведения экзамена и как перепроверить знание мигрантами русского языка

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал в интервью корреспонденту "Интерфакса" Дмитрию Цыбе о том, как впервые прошли пересдачи одного из ЕГЭ, изменениях в экзамене для мигрантов и назревших переменах в модели поступления в колледжи.

- В этом году впервые прошли пересдачи одного из предметов ЕГЭ до конца приемной кампании в вузы. Были ли зафиксированы сбои или нарушения в ходе пересдач и как вы оцениваете, достаточно ли двух дней для повторных экзаменов по всем предметам ЕГЭ?

- Подали на участие в пересдаче 113,5 тысяч заявлений. Экзамены в эти два дня в целом прошли в штатном режиме и без каких-либо технических сбоев, за исключением воздушной тревоги в городе Севастополе 5 июля, когда все присутствующие в двух пунктах проведения экзамена, в том числе 93 участника ЕГЭ, были эвакуированы на какое-то время. После отмены опасности участники вернулись в аудитории. Один из них отказался от продолжения экзамена, остальные участники продолжили.



Пересдать можно было только один предмет. При этом у нас не было понимания, сколько будет желающих. Два дня установили, чтобы исключить перегрузку. К тому же экзамен по иностранным языкам состоит из письменной и устной части, в другие сроки этот экзамен также сдается за два дня. Следует отметить, что все отработали очень четко, и на региональном уровне, и на федеральном. У нас нет жалоб, что кто-то не успел получить результат и заявиться на пересдачи.

- Может ли появиться возможность пересдать два предмета в следующем году?

- Возможность пересдать один предмет из ЕГЭ включена в порядок проведения государственной итоговой аттестации. Пересдавать более одного предмета на сегодняшний день полагаем нецелесообразным. Мы просто не уложимся в расписание. Это может потребовать сдвиг сроков приемной кампании и, возможно, начала учебного года в вузах. У нас есть срок с конца мая по 5 июля максимум, и в этот период надо, чтобы 700 тыс. учеников сдали ЕГЭ, а 1,5 млн - ОГЭ. Они не могут сдавать в один день, каждый из видов экзаменов в основные дни не может сдаваться чаще, чем раз в три дня - это нормы СанПиН. Мы можем придумывать и придумывать, но у нас в этом узком горлышке нет больше дней. Даже эти два дня - это была серьезная проблема, которую мы решали. Потому что дальше начинаются отпуска учителей и заканчивается учебный год. Поэтому бесконечно расширять формат пересдач мы не можем.

- Может быть введен такой же порядок пересдачи на ОГЭ?

- Не думаю, что это оправдает те расходы, которые направляются на проведение экзаменов. Да и ставка на ОГЭ не столь высока - в колледже или в школе продолжить обучение. В отличие от ЕГЭ, в ОГЭ четыре обязательных предмета: русский язык, математика и два предмета по выбору, результаты которых влияют на аттестат об основном общем образовании. У школьника есть право на пересдачу в том случае, если он получил неудовлетворительные результаты не более чем по двум предметам. В этом случае он может попробовать свои силы во второй раз в резервные дни летом. Если же и со второго раза не удастся, то предусмотрен дополнительный период в сентябре.

- Поскольку первый результат выпускника при пересдаче будут сгорать, интересно узнать, сколько выпускников с высокими баллами ЕГЭ записались на повторные экзамены?

- Заявилось на пересдачу с баллами от 91 до 100 - 90 человек, 1 141 человек набрал от 81 до 90 баллов.

- В этом году произошел всплеск жалоб на проведение ЕГЭ, некоторые выпускники жаловались на чрезмерный досмотр и технические сбои. Увеличилось ли число претензий к ЕГЭ в сравнении с прошлым годом?

- В этом году сложилось ощущение, что все хуже и хуже из-за того, что появился новый вызов для нас. Он был очевиден, мы его предвидели - это блогеры. При том, что экзамен прошел штатно, ничем не отличаясь от прошлых лет. Число удаленных с экзаменов уменьшилось, количество жалоб уменьшилось, количество подтвержденных жалоб уменьшилось или осталось примерно тем же. Ежегодно на нашу горячую линию поступает не более 200 жалоб. В прошлом году было более 190 обращений. В этом году - 167. Часть этих громких историй, о которых все любят говорить, они тоже к нам обращались. Человек до того боялся, что его не заметят, что он писал куда возможно, написал нам, написал блогерам, написал всем. Вот от "Лиги безопасного Интернета" 17 обращений к нам пришло, четыре подтверждены случая, два частично. Как ни странно, Воронеж, самый громкий случай - частично подтвержден. И именно факт раздевания - не подтвердился. Это не мое заключение, а прокуратуры, которая провела проверку. Очень трудно в этом информационном потоке доказывать что-то. Мы все время были в роли оправдывающихся.

- Может быть вы предпринимаете какие-то меры, чтобы снизить эффект от жалоб в интернете?

- В Госдуме нам говорят, что должна быть информационная открытость. Куда еще? У нас вся информация открыта по порядку проведения экзаменов, все сайты открыты, мы все публикуем, проводим кучу пресс-конференций. У нас до ЕГЭ открытые диалоги, открытые семинары, видеоконсультации в прямом эфире уже не первый год. Учителя и школьники все это видят. Мы все должны понимать, что ЕГЭ - экзамен с большими ставками. Весь этот ажиотаж длится до того, как публикуются результаты экзаменов. У нас так ежегодно, как аллергия на пыльцу. Реакция в информационном поле "взрывается" до момента получения первых результатов. В этом году было ровно по тому же сценарию. Прошел первый экзамен - легкое волнение, проходит второй экзамен - резкий "взрыв". Через 12 дней после первого экзамена мы выдаем первые результаты, и обсуждение ЕГЭ идет на спад. Мы публикуем результаты русского языка, самый массовый экзамен, повестка ЕГЭ практически исчезает из информационного поля. ЕГЭ продолжается, основной этап еще не закончился, но интерес к обсуждению спал практически на "ноль". Поэтому после опубликования результатов целый год никому не будет дела до ЕГЭ. Даже с учетом того, что в октябре будут обсуждать возможную его отмену. Вот в октябре этот законопроект об отмене информационно никому не будет интересен. Сейчас он интересен всем. Думаю, что в октябре не будет даже "репостов".

- А как вы относитесь к инициативе трех парламентских партий отменить ЕГЭ?

- На круглом столе в Госдуме один из депутатов сказал: "Ну это же чистой воды популизм, и мы все это знаем". Это не мои слова, я цитирую депутата Государственной Думы. Что я еще могу по этому поводу сказать, если сами депутаты об этом так говорят. Вице-спикер парламента сказал, что мы все равно будем каждый год выходить с этой повесткой, чтобы мы вот так встречались и обсуждали.

- То есть ЕГЭ отменяться не будет?

- Прежде чем отменить, нужно придумать и предложить новое, альтернативное решение, обеспечивающее те же возможности и условия, которые обеспечивает ЕГЭ. Предлагаемые законопроектами реформы не предлагают новых моделей проведения выпускных и вступительных испытаний, которые могли бы стать достойной альтернативой ЕГЭ. Кроме того, на выпускников наложится дополнительная нагрузка по двойному прохождению экзаменов: в школе и в вузе. Такие реформы вернут систему образования к тем проблемам, из-за которых был введен ЕГЭ: коррупция в школах и при приеме в вузы, оплата репетиторов, которые входят в приемные комиссии, невозможность подготовиться к поступлению в несколько учебных заведений. Все это приведет к ухудшению условий поступления абитуриентов из-за разных требований в вузах. Если каждый регион, школа, вуз будут самостоятельно разрабатывать требования к выпускным и вступительным экзаменам, формирование единого образовательного пространства на территории РФ будет подорвано. На федеральном уровне невозможно будет контролировать качество образования школьников, поскольку все процедуры будут происходить "на местах" в регионах. Таким образом, значительно ухудшатся возможности талантливой молодежи из глубинки учиться в лучших вузах страны на бюджетной основе.

- Ранее вы предложили внести изменения в экзамен для мигрантов, в том числе пересмотреть минимальный балл по русскому языку, добавить проверку разговорной речи, а также внедрить обязательную видеофиксацию всего процесса. Когда эти изменения могут быть введены?

- На сегодняшний день заинтересованные федеральные органы ведут работу по совершенствованию системы экзамена. Рособрнадзором подготовлена новая модель проведения экзамена, которая включает в себя, помимо прочего, введение устной части экзамена по русскому языку для иностранных граждан, претендующих на разрешение на работу в России, а также видеофиксацию всей процедуры. На текущий момент Рособрнадзор ведет работу по совершенствованию модели экзамена совместно с заинтересованными органами. Однако конечные решения должны приниматься коллегиально. Какие-то конкретные сроки на данный момент озвучивать рано.

- Рособрнадзор проводит проверку 13 вузов, которые могут принимать экзамен у мигрантов. Есть ли результаты этой проверки?

- Десять вузов мы проверили, предписания есть. Уже лучше ситуация, чем в прошлые проверки, которые мы делали в прошлом году. Есть пара замечаний, они рабочего толка. Так что процесс идет. Я бы не демонизировал вузы, не совсем привычная и удобная для них функция. Чтобы вы понимали, в списке есть и МГУ. Но за год выданных там сертификатов и сотни нет. А есть вузы, через которые десятки тысяч мигрантов прошли. Поэтому сказать, что в этих 13 университетах что-то происходит огульно, нельзя. Понятно, что какие-то нарушения у них есть. После мартовских событий трагических, конечно, переосознание в целом в системе произошло, и контроль, и внимание к экзамену у мигрантов со стороны Минобрнауки, МВД, профессорско-преподавательского состава, и вообще взгляд на проблему сильно поменялись. Я думаю, что это к лучшему.

- Ваше ведомство ранее публиковало приказ, который позволит проверять знание русского языка у иностранных граждан даже при наличии действующего сертификата. Расскажите о механизме проверки. Как именно планируется фиксировать отсутствие минимальных знаний по русскому языку и в чем смысл приказа?

- Этот приказ об индикаторе риска, который мы вводим. Он будет срабатывать, если структурами МВД будет установлено в течение квартала три и более факта, свидетельствующих об отсутствии у иностранного гражданина минимальных знаний по русскому языку. Даже при наличии действующего сертификата. Это и будет индикатором риска для нас и поводом для действий в отношении организации, выдавшей такой сертификат, поскольку сейчас мы живем в условиях моратория на проверки. Но мы можем выходить на проверку образовательных организаций, которым дано право проводит такой экзамен, если сработает какой-то из четырёх индикаторов риска. Вот это новый индикатор риска, который мы утвердили и его одобрили в Минэкономразвития. Если случай незнания русского выявляется, мы проверяем организацию, которая занималась выдачей сертификата. И если в ходе проверки выясняется, что нарушены какие-то регламенты, образовательной организации будет выдаваться предписание за нарушение, которое нужно устранить, и она будут наказана за необъективное проведение процедуры экзамена. Кроме того, организации придется пересмотреть результаты конкретного экзамена и аннулировать выданный сертификат. Вот в чем смысл этого приказа.



- Обсуждаются ли сейчас какие-то перемены в ЕГЭ, связанные с переходом к новой системе высшего образования?

- В ЕГЭ не может быть перемен, связанных с изменением системы высшего образования. ЕГЭ проводится по установленному порядку. И результаты принимаются вузами при отборе абитуриентов в вуз.



Что касается индивидуальных достижений, я вижу перемену в плане того, что вес портфолио будет увеличиваться. Это неизбежно. Я уверен, что будет серьезно пересмотрен подход к олимпиадам и к Всероссийской школьной олимпиаде, и вообще в целом к олимпиадам. Об этом, в том числе, и депутаты говорили. Я считаю очень сильно недооцененным потенциал портфолио при поступлении в вуз, которое при экспертном обсуждении можно было бы значительно расширить. Учитывались бы достижения в олимпиадах, а также в таких важных в наше время достижениях, как волонтерство. Когда мы говорим о важности воспитания, труда, патриотизма, я считаю, что это недоиспользованный ресурс. И то, что делают в этой области наши школьники - недооцененный фактор. Хотя сейчас баллы за волонтерство и так есть, но, я думаю, что они достойны большего. Нужно дополнительно поощрять достижения, например, в спорте, искусстве и других сферах, если это реальные достижения, подтвержденные, а не купленные в интернете. Считаю, что эти заслуги оценивать в пределах 10 баллов недостаточно справедливо.

- Вы высказывались по поводу назревших изменений в процессе поступления в колледжи. Что, по вашему мнению, стоит поменять в модели поступления в средние профессиональные учреждения?

- Мы обсуждаем с профессиональным сообществом изменения в области подходов и оценки экзаменов в девятых классах. Конкурс аттестатов у нас устарел, и во многом он необъективен из-за того, как проводят приемные кампании колледжи. Кроме того, мы видим, что ОГЭ не проводится так же объективно, как ЕГЭ. Этого не позволяют технологии проведения ОГЭ, и мы над этим тоже работаем. Поэтому вызывает вопросы объективность выставления отметок в аттестат, в том числе с учетом результатов ОГЭ. Конечно же, это надо менять.

- Что нужно изменить, чтобы поднять объективность ОГЭ?

- Надо менять подходы к оценке результатов ОГЭ. Конкурс аттестатов – норма, которая была введена в период, когда СПО было крайне непопулярным, конечно же, себя изжила. Кто бы что не говорил о ЕГЭ, все понимают, что это отбор честный, по баллам легко выяснить уровень выпускника, и это избавило от коррупции. Сейчас спрос на СПО растет, понятно, что если мы эту лазейку не перекроем, то там будет процветать коррупция. Понимание этой проблемы у экспертного сообщества есть. Но самая большая проблема ОГЭ, по моему мнению и многих экспертов - экзамен не имеет понятного для выпускника, родителя, учителя и общества целеполагания. Например, распределение по результатам ОГЭ в профильные классы при переходе в 10-е классы, объективное и честное поступление в колледжи, оценка результатов освоения основной школы. На сегодняшний день эти задачи ОГЭ качественно не решает. Именно поэтому часто возникают вопросы от некоторых экспертов: зачем нужен этот экзамен вообще? Или мы видим заявления директоров наших ведущих политехнических колледжей, что им приходится зачислять практически гуманитария, у которого отличные оценки по гуманитарным предметам и достаточно посредственные по математике, физики и химии на технические специальности.