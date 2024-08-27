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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 03:05

В России американец Девё заочно получил срок за то, что воевал за Украину

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В России суд заочно приговорил американского наемника Калеба Виктора Девё к 14 годам колонии строгого режима за участие в боевых действиях на стороне Украины, он объявлен в международный розыск, сообщил Следственный комитет.

Следствием и судом установлено, что "не ранее сентября 2022 года Девё с целью получения материального вознаграждения прибыл на территорию Украины в пункт постоянной дислокации военизированного формирования", прошел военную подготовку.

"В период с сентября 2022 года по февраль 2024 года Девё, выполняя приказы вышестоящих командиров, за денежное вознаграждение принимал непосредственное участие в качестве наемника в боевых действиях против российских военнослужащих", - сообщает СК.

В ходе предварительного следствия допрошены свидетели, осмотрены предметы и документы, интернет-ресурсы, собраны неопровержимые доказательства по уголовному делу, которые полностью подтвердили вину американца, заявили в ведомстве.

Украина СКР США Калеб Виктор Деве
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