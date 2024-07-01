Украинского журналиста Гордона заочно приговорили в РФ к 14 годам заключения

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд в Москве заочно назначил 14 лет лишения свободы украинскому журналисту Дмитрию Гордону (признан в России иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по обвинению в призывах к терроризму, распространении ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ и ряде других преступлений, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Предполагается, что первые три года наказания Гордон будет отбывать в тюрьме, остальную часть срока - в колонии общего режима, заявили в суде в понедельник.

Также журналисту на три года запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов.

Срок наказания Гордону будет исчисляться с момента его задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию.

Он признан виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2), распространении заведомо ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ (п. "д" ч. 2 ст. 207.3), возбуждении ненависти (п. "а" ч. 2 ст. 282) и публичных призывах к развязыванию агрессивной войны (ч. 2 ст. 354 УК РФ).

Как сообщили в Генпрокуратуре РФ, по версии следствия, в марте 2022 года Гордон разместил на двух своих каналах в YouTube видео из интервью украинскому телеканалу UA TV с обращением, "в котором призвал президента США начать агрессивную войну, в том числе с применением ядерного оружия, против Российской Федерации".

В этом же ролике, как посчитало следствие, журналист "распространил заведомо ложную информацию о совершении российскими военнослужащими убийств мирных жителей, сбрасывании бомб на жилые дома, а также о цели ВС РФ в виде захвата территории Украины".

Кроме того, установило следствие, в мае 2022 года Гордон разместил в YouTube видеоинтервью с Вероникой Белоцерковской (Belonika, признана в РФ иноагентом, осуждена заочно на девять лет колонии по делу о фейках о ВС РФ), в котором "сделал заявление, содержащее заведомо ложную информацию о применении ВС РФ тяжелого вооружения в отношении гражданской инфраструктуры, городов Украины, о совершении убийств и иных противоправных деяний в отношении мирных жителей, в том числе детей".

В России Гордон заочно арестован и объявлен в международный розыск.