Гражданин США заочно осужден в ДНР на 14 лет за участие в боях на стороне ВСУ

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Суд в Донецкой народной республике заочно приговорил американца Марка Уильяма Эллербрука к 14 годам колонии за наемничество.

"Суд заочно приговорил Эллербрука к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с конфискацией имущества, равного сумме полученного им вознаграждения", - сообщила в четверг генеральная прокуратура РФ.

В Следственном комитете сообщили, что американец признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).

По данным следствия, в 2022 году Эллербрук "прибыл на территорию Украины, чтобы за материальное вознаграждение принять участие в боевых действиях на стороне украинских силовых структур".

"В качестве наемника он вступил в состав 92-й отдельной механизированной бригады... вооруженных сил Украины. Далее Эллербрук прошел военную подготовку и получил личное огнестрельное оружие, боеприпасы, обмундирование и специальное снаряжение. С марта 2022 по июнь 2023 года Эллербрук участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ против военнослужащих Донецкой и Луганской народных республик и Вооруженных сил РФ, систематически получая за это материальное вознаграждение", - сообщили в ведомстве.