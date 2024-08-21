Пресечена попытка проникновения украинской ДРГ в Брянскую область

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о попытке прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию региона.

"21 августа в Климовском районе Брянской области пресечена попытка проникновения украинской ДРГ на территорию Российской Федерации. (...) Противнику нанесено огневое поражение", - написал он в своем телеграм-канале в среду вечером.

Обстановка стабилизирована и находится под контролем регионального оперативного штаба, добавил Богомаз.