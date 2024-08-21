Поиск

Пресечена попытка проникновения украинской ДРГ в Брянскую область

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о попытке прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию региона.

"21 августа в Климовском районе Брянской области пресечена попытка проникновения украинской ДРГ на территорию Российской Федерации. (...) Противнику нанесено огневое поражение", - написал он в своем телеграм-канале в среду вечером.

Обстановка стабилизирована и находится под контролем регионального оперативного штаба, добавил Богомаз.

Александр Богомаз Климовский район Брянская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: среда, 21 августа

Начальник цифрового управления ФСИН арестован по делу о коррупции

Суд в Москве заочно приговорил Дмитрия Гудкова к восьми годам за фейки о ВС РФ

Цены на российские автомобили за неделю с 13 по 19 августа выросли почти на 1,3%

Цены на российские автомобили за неделю с 13 по 19 августа выросли почти на 1,3%

В Мурманской области отменили ограничения на работу аэропортов

Часть Старого Оскола осталась без воды из-за аварии

Росавиацию и Минпромторг обязали вести статистику по нацпроекту развития дронов

Аэропорты Мурманска и Апатитов временно перестали принимать самолеты

Аэропорты Мурманска и Апатитов временно перестали принимать самолеты

Роскомнадзор связал сбой в работе ряда сервисов в РФ с DDoS-атакой на операторов

Роскомнадзор связал сбой в работе ряда сервисов в РФ с DDoS-атакой на операторов

Договор с РЖД на строительство ВСМ Москва-Петербург планируется заключить до сентября

Договор с РЖД на строительство ВСМ Москва-Петербург планируется заключить до сентября
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });