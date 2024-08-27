Лавров считает шантажом требование Киева разрешить использование ракет Storm Shadow

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Требования Киева разрешить использовать ракеты Storm Shadow для удара по Москве и Петербургу являются шантажом, Запад "нарывается", заявил журналистам глава МИД Сергей Лавров.

"Это шантаж, это попытка сделать вид, что Запад хочет избежать чрезмерной эскалации. Но на самом деле, это лукавство. Запад не хочет избежать эскалации. Запад, по-русски говоря, нарывается", - сказал он.

Он подчеркнул, что "американцы однозначно ассоциируют разговоры про третью мировую войну как нечто, что может, не дай Бог, если это реализуется, затронуть исключительно Европу".

"Это очень показательный момент, отражающий менталитет американских планировщиков, геостратегов, которые убеждены, что они отсидятся", - сказал министр.

По его словам, "в этой ситуации важно понимать, что у нас есть своя доктрина, в том числе доктрина использования ядерного оружия, которая, кстати, сейчас уточняется".

"Это просто по Фрейду прорывается у них (американцев - ИФ): третья мировая война - это плохо, потому что мы не хотим, чтобы пострадала Европа", - отметил Лавров.

Он убежден, что подобное мировоззрение - это "американский менталитет хозяина, который на том берегу сидит и убежден в своей безопасности и убежден, что за него будут делать грязную работу, умирать, не только украинцы, но еще и европейцы".

Как отметил глава российского МИД, "мы давно слышим эти спекуляции насчет того, чтобы разрешить использовать не только Storm Shadow, но и американские ракеты дальнего действия".

"Подтверждаем, что игра с огнем - а они как дети малые спичками балуются - это очень опасная штука для взрослых дяденек и тетенек, которым доверено ядерное оружие в той или иной западной стране", - сказал Лавров.

Отвечая на вопрос о возможности участия России в следующем "саммите мира" по урегулированию ситуации на Украине в том случае, если бы это мероприятие проходило в одной из стран глобального Юга, Лавров отметил, что "следующий - это значит продолжающий какую-то инициативу".

"Инициатива там одна: она начиналась как копенгагенский формат, потом она преобразовалась в бюргенштокскую конференцию. Но суть у всех этих процессов - это абсолютно бесперспективная, тупиковая формула мира, так называемая, которую выдвинул Зеленский", - добавил министр.

По словам главы МИД, "все, что находится в ряду мероприятий, продвигающих эту формулу как безальтернативную развязку, конечно же только какие-то мечтатели на Украине, в Киеве, на Западе могут рассматривать как нечто, на что Россия, извиняюсь, "клюнет".

"Речь идет именно об игре, нас хотят поставить в ситуацию, когда мы "клюнем" на что-то. На что-то, что устраивает Зеленского. Речь может идти, как неоднократно говорил президент (Владимир Путин - ИФ), о переговорах, на которых никто никаких ультиматумов никому не выдвигает", - заявил Лавров.

Министр заявил, что "от нормальных, человеческих, основанных на общепринятых принципах переговоров Запад Украину отваживает и делает все, чтобы Украина продолжала эскалацию в надежде на то, чтобы у нас наступил срыв".

"И чтобы мы совершили нечто, что позволит Западу, как они считают, поменять шахматную доску. Не получится, мы добьемся своих целей", - заявил Лавров.