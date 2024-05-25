Столтенберг призвал разрешить Украине использовать иностранные вооружения для ударов по РФ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по альянсу, поставляющих оружие Украине, отменить запрет на его использование для нанесения ударов по военным объектам в России.

"Союзникам по НАТО пришло время рассмотреть вопрос о том, не следует ли им отменить некоторые из введенных ими ограничений на использование оружия, которое они передали Украине", - заявил он в интервью британскому журналу The Economist.

Столтенберг добавил, что это особенно актуально сейчас, "когда в районе Харькова идут активные боевые действия (...), и лишение Украины возможности использовать это оружие против законных военных целей на территории России очень затрудняет ей самооборону".

В то же время генсек сказал, что НАТО не будет принимать непосредственного участия в боевых действиях на Украине.

"Это не входит в наши планы (...). У нас нет никакого намерения отправлять наземные войска НАТО на Украину, потому что наша цель (...) была двоякой: поддержать Украину, что мы и делаем, но также и гарантировать, что это не перерастет в полномасштабный конфликт", - заявил Столтенберг.

Как пишет журнал, "сейчас есть признаки того, что Америка, возможно, собирается предоставить Украине больше свободы действий в нанесении ударов", доводы в пользу такого решения привел госсекретарь США Энтони Блинкен после визита в Киев на прошлой неделе. Однако советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан "постоянно призывает к осторожности, президент Байден придерживается той же точки зрения".

Издание напоминает, что "несколькими днями ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина может свободно использовать крылатые ракеты британского производства Storm Shadow для нанесения ударов по целям в России".