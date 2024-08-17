Лондон добивается от США согласия на использование Киевом ракет дальнего радиуса действия

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Вашингтон фактически блокирует стремление Лондона дать разрешение Киеву использовать ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow для ударов по России на фоне опасений американской администрации по поводу эскалации украинского конфликта, пишет The Times.

"Поскольку на Западе усиливается давление с требованием смягчить правила, касающиеся применения оружия большой дальности, Британия ожидает одобрения США, прежде чем дать украинцам зеленый свет", - говорится в публикации.

Запрос Лондона Вашингтону на эту тему поступил более месяца назад, "а официальные лица все еще ждут (ответа на запрос - ИФ)", сообщил изданию источник в правительстве Великобритании.

Второй источник в правительстве Великобритании подтвердил, что "обсуждение применения Storm Shadow" с союзниками все еще продолжается", третий источник в министерстве обороны назвал это "рутинным процессом в США".

"Понятно, что, хотя Великобритания хочет предоставить Украине свободу делать с оружием дальнего радиуса действия все, что они хотят, для этого требуется консенсус со стороны союзников, включая США, Францию и третью нераскрытую страну НАТО", - цитирует чиновника The Times.

Газета напоминает, что представитель Пентагона Сабрина Сингх признала на брифинге в четверг, что США "обеспокоены эскалацией", когда речь заходит об использовании Украиной для ударов оружия дальнего радиуса действия.

Она также предположила, что такое оружие не нужно, чтобы помочь Украине освободить свою территорию.

Временный поверенный в делах США в Великобритании Мэтью Палмер в интервью радио Times, которое выйдет в эфир в воскресенье, дистанцировался от мнения о том, что США имеют какое-либо право голоса в этом вопросе, заявив, что условия, на которых британское оружие может быть использовано, являются вопросом Лондона и Киева, говорится в статье.