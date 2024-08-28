Высота орбиты МКС была скорректирована

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Высота орбиты МКС была увеличена на 3,4 км для последующего прибытия экипажа "Союза МС-26", а также посадки "Союза МС-25", сообщила пресс-служба госкорпорации "Роскосмос".

"Сегодня в 04:46 мск включились двигатели "Прогресса МС-28", проработали 1075,42 секунды и выдали импульс величиной 1,95 м/с. После маневра средняя высота орбиты МКС увеличилась на 3,4 км и составила 419,41 км над поверхностью Земли", - говорится в сообщении.

Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-28" прибыл на МКС 17 августа. Грузовик доставил на станцию более 2,5 тонн грузов, в том числе 1 201 кг аппаратуры и оборудования для систем станции, укладок для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа, 950 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды для космонавтов и 50 кг азота для пополнения атмосферы. На МКС также прибыл рентгеновский спектрометр для эксперимента "Монитор всего неба".