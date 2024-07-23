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ГД приняла закон о связи работодателей с военкоматами через электронный реестр

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном, чтении закон о взаимодействии организаций с военкоматами через электронный реестр призывников и стоящих на военном учёте.

Закон разработан в рамках реализации поручения президента РФ по вопросам призыва граждан на военную службу (Пр-2474), в соответствии с которым осенний призыв 2024 года должен осуществляться с использованием государственной информационной системы "Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете", отмечается в пояснительной записке.

В частности, закон уточняет положения 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" об информационном взаимодействии военных комиссариатов с организациями, в которых работают (обучаются) граждане, состоящие на воинском учете, а также не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете.

В настоящее время организации направляют в военные комиссариаты необходимые для ведения воинского учета сведения о гражданах, в том числе с использованием портала Госуслуг.

Закон предусматривает возможность взаимодействия организаций и военных комиссариатов также посредством иных информационных систем и ресурсов. Одной из таких государственных информационных систем является реестр воинского учета.

Автором инициативы стал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

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