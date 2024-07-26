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Ветераны СВО смогут бесплатно посещать федеральные учреждения культуры

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Минкультуры России и фонд "Защитники Отечества" запустили совместный проект для ветеранов СВО, в рамках которого участники спецоперации и члены их семей смогут бесплатно посещать федеральные учреждения культуры, сообщили "Интерфаксу" в министерстве.

На начальном этапе в проекте участвуют федеральные организации культуры. В настоящее время уже сформирован и будет обновляться репертуарный календарь.

С 25 июля в рамках проекта ветераны СВО и семьи героев могут бесплатно посетить федеральные музеи и музеи-заповедники, с 1 августа – кинотеатры, входящие в программу "Фонд Кинопрокат", а с 25 августа – цирки, входящие в систему ФКП "Росгосцирк". Федеральные театры и филармонии подключатся к проекту в начале театрально-концертного сезона.

Как отметила министр культуры РФ Ольга Любимова, слова которой привели агентству в министерстве, "сегодня особенно важно оказать всестороннюю поддержку участникам и ветеранам специальной военной операции, их семьям, детям".

Также в ведомстве уточнили, что на портале "Культура.РФ" создан специальный раздел – афиша для ветеранов СВО, где будут опубликованы дальнейшие даты бесплатного посещения организаций культуры, а также необходимые условия для посещения мероприятия.

Ольга Любимова Минкультуры
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