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К пожару под Феодосией могло привести неосторожное обращение с огнем

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Неосторожное обращение с огнем рассматривается как основная версия возникновения пожара у горы Тепе-Оба под Феодосией, который распространился на площади 150 га, сообщил замначальника Главного управления МЧС России по республике Крым Игорь Скуртул.

"Там (на пожаре у Тепе-Оба - ИФ) также основная причина и версия - это неосторожное обращение с огнем, а именно разведение открытого огня в лесном массиве", - сказал Скуртул.

Он добавил, что этим летом в Крыму до 80% ландшафтных пожаров вызваны неосторожным обращением с огнем.

Скуртул добавил, что в настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту пожара в массиве Тепе-Оба по ст. 262 УК РФ (нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов).

Замначальника регионального Главного управления МЧС напомнил, что в Крыму действует особый противопожарный режим, при котором запрещено разведение открытого огня, сжигание мусора и сухой растительности, а штрафы за выявленные нарушения удваиваются.

Пожар под Феодосией близ поселка Орджоникидзе начался еще в минувшее воскресенье. В понедельник утром МЧС сообщило об увеличении площади пожара до 75 га, тогда как в воскресенье по состоянию на 23:00 его площадь составляла 45 га. К вечеру понедельника площадь выросла до 150 га. О локализации пожара МЧС сообщило утром в среду.

Феодосия Тепе-Оба
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