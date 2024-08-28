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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:38

Ландшафтный пожар под Феодосией локализован на площади 150 га

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В городском округе Феодосия природный пожар в районе горы Тепе-Оба у поселка Орджоникидзе удалось локализовать в среду утром на площади 150 га, сообщили в управлении МЧС по Крыму.

Пожар под Феодосией начался 25 августа. На следующий день МЧС сообщило об увеличении площади пожара до 75 га с 45 га вечером в воскресенье. К вечеру понедельника площадь выросла до 150 га. Отмечалось, что удалось не допустить распространение огня на близлежащие СНТ.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что пожар в горнолесной местности под Феодосией привел к эвакуации 100 человек из СНТ "Рассвет", при этом большинство жителей уехали в поселок Орджоникидзе. В пункты временного размещения, развернутые в соседнем поселке Коктебель, никто не обращался.

Крым МЧС Феодосия Тепе-Оба Орджоникидзе
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