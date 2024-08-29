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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:23

В Крыму потушили крупный лесной пожар под Феодосией

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Пожарным удалось полностью ликвидировать пожар у горы Тепе-Оба под Феодосией в Крыму, который распространился на площади 150 га. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС региона.

"В 07:30 объявлена полная ликвидация в горно-лесной местности в Тепе-Оба. Всего за время ликвидации пожара совершено 112 сбросов вертолетами МЧС России Ми-8 более 550 тонн огнетушащей жидкости", - говорится в сообщении.

В результате пожара погибших и пострадавших нет.

Пожар под Феодосией близ поселка Орджоникидзе начался в минувшее воскресенье. В понедельник утром МЧС сообщило об увеличении площади пожара до 75 га, тогда как еще вечером в воскресенье его площадь составляла 45 га. К вечеру понедельника площадь выросла до 150 га. О локализации пожара МЧС сообщило утром в среду.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту пожара в массиве Тепе-Оба по статье 262 УК РФ (нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов).

В качестве одной из версий возникновения пожара называют неосторожное обращение с огнем.

Крым Феодосия Тепе-Оба
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