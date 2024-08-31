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СК возбудил дело после пропажи вертолета Ми-8 на Камчатке

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело после пропажи вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщает в субботу Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

"Возбуждено дело по факту утраты связи с вертолетом Ми-8, по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.

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В ведомстве уточнили, что данные по количеству лиц, находившегося на борту вертолета, устанавливаются.

Как сообщалось, начаты поиски вертолета Ми-8, который следовал по маршруту вулкан Вачкажец - село Николаевка. В назначенное время в пункте назначения вертолет не приземлился, на связь не выходит.

По предварительным данным, на борту находятся 3 члена экипажа и 19 пассажиров. Вертолет принадлежит авиакомпании "Витязь-Аэро".

Ми-8 Камчатка Камчатский край СКР
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