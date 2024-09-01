Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

Пропавший вертолет на Камчатке обнаружен

По предварительным данным, он потерпел крушение

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Пропавший в субботу на Камчатке вертолет Ми-8Т обнаружен, сообщил министр по делам ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.

"Пропавший борт обнаружен. Предварительно - крушение", - написал он в своем аккаунте в соцсетях в воскресенье.

В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что обломки пропавшего вертолета находятся на высоте 900 метров рядом с местом, где ранее экипаж в последний раз выходил на связь.

Как сообщалось, в субботу вертолет Ми-8Т авиакомпании "Витязь-Аэро" совершал перелет с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка, но в назначенное время экипаж не вышел на связь. По предварительным данным, на борту находятся 22 человека - 19 пассажиров и три члена экипажа.

В поисковой операции задействовано более 60 человек и 15 единиц техники.

Возбуждено дело по факту утраты связи с вертолетом по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Камчатка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке найдены 17 погибших

Предварительно, никто не выжил при крушении Ми-8 на Камчатке

В Кремле назвали неизбежным негативные последствия для ЕС от конфронтации с РФ

Ошибка пилотирования в условиях тумана могла стать причиной крушения Ми-8 на Камчатке

Пожар на Московском НПЗ в Капотне локализован

Пожар на Московском НПЗ в Капотне локализован

Сбитый БПЛА повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ

За ночь нейтрализовано 158 дронов ВСУ над 15 российскими регионами

Двадцать семь беспилотников нейтрализовано за ночь в Брянской области

Девять беспилотников уничтожено на подлете к Москве за ночь

Летевшие на Москву дроны сбиты в районе МНПЗ и в городском округе Раменский

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });