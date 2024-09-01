Пропавший вертолет на Камчатке обнаружен

По предварительным данным, он потерпел крушение

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Пропавший в субботу на Камчатке вертолет Ми-8Т обнаружен, сообщил министр по делам ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.

"Пропавший борт обнаружен. Предварительно - крушение", - написал он в своем аккаунте в соцсетях в воскресенье.

В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что обломки пропавшего вертолета находятся на высоте 900 метров рядом с местом, где ранее экипаж в последний раз выходил на связь.

Как сообщалось, в субботу вертолет Ми-8Т авиакомпании "Витязь-Аэро" совершал перелет с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка, но в назначенное время экипаж не вышел на связь. По предварительным данным, на борту находятся 22 человека - 19 пассажиров и три члена экипажа.

В поисковой операции задействовано более 60 человек и 15 единиц техники.

Возбуждено дело по факту утраты связи с вертолетом по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).