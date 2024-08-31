Спасатели добрались до самолета Ан-2 с пострадавшими в Северной Осетии

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Детей и взрослых, пострадавших в субботу днем во время жесткой посадки самолета в Северной Осетии, готовят к эвакуации с места происшествия, сообщили "Интерфаксу" в центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по республике.

"К настоящему времени спасатели уже добрались до места, где приземлился самолет. До него они шли пешком, поэтому эвакуировать пострадавших будут скорее всего на носилках", - сказал собеседник агентства.

Ранее МЧС сообщило, что самолет Ан-2 с 12 людьми на борту совершил жесткую посадку в Пригородном районе Северной Осетии.

В ЕДДС "Интерфаксу" уточнили, что пострадали шесть человек. Восемь парашютистов успели выпрыгнуть из самолета до аварийной посадки.

Во Владикавказском аэроклубе ДОСААФ России "Интерфаксу" сообщили, что причиной аварийной посадки самолета могла стать неблагоприятная погода или отказ двигателя.

Обстоятельства жесткой посадки самолета устанавливают следователи.