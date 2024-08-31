В Белгороде 15 многоэтажек были повреждены при атаке ВСУ 30 августа

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил о повреждениях, нанесенных накануне вечером жилью в результате атаки с украинской стороны по спальному району города.

"На этот момент известно о повреждениях в 53 квартирах в 15 многоквартирных домах. Пострадали 47 автомобилей, два социальных и два коммерческих объекта, один инфраструктурный объект и три гаража. Полностью сгорел легковой автомобиль", - написал Демидов в своем телеграм-канале в субботу.

Коммунальные службы ликвидируют последствия атаки.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела Белгорода со стороны Украины в пятницу вечером погибли пятеро мирных жителей, еще 46 человек были ранены.

По факту атаки СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).