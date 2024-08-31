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Число пострадавших после атаки на Белгород выросло до 46 человек

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Число пострадавших в Белгороде и Белгородском районе в результате атаки ВСУ увеличилось до 46 человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в субботу.

"В результате обстрела города Белгорода со стороны Украины пятеро мирных жителей погибли, 46 человек мирных жителей ранены. Сейчас в больницах находятся 37 человек, 7 из них - дети, один ребенок находится в тяжелом состоянии", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Вячеслав Гладков Белгород
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