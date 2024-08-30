Число погибших после атаки на Белгород выросло до пяти человек

Ранены 37 мирных жителей, из них 6 детей

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Число погибших в Белгороде и Белгородском районе в результате атаки ВСУ увеличилось до пяти человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Число погибших возросло до 5. От полученных ранений одна женщина и четверо мужчин скончались на месте до приезда скорой помощи (...) Ранены 37 мирных жителей, из них 6 детей. В тяжелом состоянии семь взрослых и трое детей", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Гладков добавил, что в Белгороде пробиты кровли и выбиты окна в двух многоквартирных домах, еще в одном многоквартирном доме повреждено остекление.

Также в поселке Дубовое Белгородского района после атаки повреждены 13 автомобилей, загорелись два дома, легковушка и гараж - возгорания потушены, проинформировал глава региона.

"В поселке повреждены кровли, выбиты окна в одном МКД и 5 частных жилых домах. В поселке Новосадовый пожарными расчетами ликвидировано возгорание сухой травы", - сообщил Гладков.