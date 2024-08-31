СКР возбудил уголовное дело после украинского обстрела Белгорода

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет России сообщил в субботу о возбуждении уголовного дела в связи с атакой ВСУ на Белгород и Белгородский район.

"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) по факту атаки", - говорится в сообщении ведомства.

В нем отмечается, что в результате обстрела погибли пять человек, пострадали 46, в том числе семь детей. Повреждены объекты инфраструктуры.

"Следственный комитет России устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действиям которых будет дана правовая оценка", - резюмировали в ведомстве.