В Курской области досрочно на выборах проголосовали около 10% избирателей

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В Курской области около 10% избирателей досрочно проголосовали на выборах, назначенных на 6-8 сентября; на избирательных участках организованы убежища, сообщили в Центризбиркоме России.

"Избиратели Курской области голосуют с 28 августа, завершится досрочное голосование 5 сентября. Участки работают с 10:00 до 19:00, на них организованы убежища. Кроме того, можно проголосовать на дому. С 28 по 30 августа в регионе уже проголосовали около 10% избирателей", - говорится в сообщении в телеграм-канале ЦИК в воскресенье.

Для эвакуированных жителей Курской области работают экстерриториальные участки в пунктах временного размещения в 14 регионах, в том числе в Липецкой, Саратовской, Оренбургской, Тамбовской областях.

В Курской области в основные дни голосования, с 6 по 8 сентября, пройдут выборы губернатора региона и муниципальные избирательные кампании.

Кроме того, досрочно голосует Севастополь, используя как возможности голосования на дому, так и на избирательных участках. По состоянию на 30 августа, там уже проголосовали более 14 тыс. человек.

Севастопольская городская избирательная комиссия ранее приняла решение о досрочном голосовании в Законодательное собрание города с 28 августа по 5 сентября.

Досрочное голосование также началось в Брянской области. Там в сентябре пройдут выборы депутатов Брянской областной думы, а также выборы в городской совет народных депутатов.

Центризбирком России 14 августа принял постановление, которое предусматривает возможность провести досрочное голосование с 28 августа в восьми приграничных регионах РФ: в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях, а также в Республике Крым, Севастополе и Краснодарском крае.

Этим постановлением комиссии предусмотрены меры обеспечения безопасности при организации голосования и при подсчете голосов.

В Единый день голосования, 8 сентября пройдет более 4 тыс. избирательных кампаний в 83 регионах. Запланированы выборы различного уровня, в том числе прямые выборы губернаторов 21 региона РФ и выборы депутатов Мосгордумы.