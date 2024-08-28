Досрочное голосование на выборах стартует в Курской области и Севастополе

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Досрочное голосование на выборах губернатора Курской области, а также на выборах в Законодательное собрание Севастополя начнется 28 августа и продлится до 5 сентября.

Избирательная комиссия Курской области приняла решение о начале досрочного голосования на выборах главы региона с 28 августа. Избиратели в регионе смогут проголосовать досрочно как на избирательных участках, так и на дому.

Севастопольская городская избирательная комиссия также приняла решение о досрочном голосовании в Законодательное собрание города с 28 августа по 5 сентября.

"При проведении досрочного голосования будут применяться две из четырех форм голосования, предусмотренных порядком, утвержденным ЦИК России: досрочное голосование в помещении для голосования и досрочное голосование вне помещения для голосования", - сообщила "Интерфаксу" глава Севастопольского избиркома Нина Фаустова.

Центризбирком России 14 августа принял постановление, которое предусматривает возможность провести досрочное голосование с 28 августа в восьми приграничных регионах РФ: в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях, а также в Республике Крым, Севастополе и Краснодарском крае.

Этим постановлением комиссии предусмотрены меры обеспечения безопасности при организации голосования и при подсчете голосов.

В Единый день голосования 8 сентября пройдет более 4 тыс. избирательных кампаний в 83 регионах. Запланированы выборы различного уровня, в том числе прямые выборы губернаторов 21 региона РФ и выборы депутатов Мосгордумы.