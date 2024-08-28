Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:38

Досрочное голосование на выборах стартует в Курской области и Севастополе

Досрочное голосование на выборах стартует в Курской области и Севастополе
Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Досрочное голосование на выборах губернатора Курской области, а также на выборах в Законодательное собрание Севастополя начнется 28 августа и продлится до 5 сентября.

Избирательная комиссия Курской области приняла решение о начале досрочного голосования на выборах главы региона с 28 августа. Избиратели в регионе смогут проголосовать досрочно как на избирательных участках, так и на дому.

Севастопольская городская избирательная комиссия также приняла решение о досрочном голосовании в Законодательное собрание города с 28 августа по 5 сентября.

"При проведении досрочного голосования будут применяться две из четырех форм голосования, предусмотренных порядком, утвержденным ЦИК России: досрочное голосование в помещении для голосования и досрочное голосование вне помещения для голосования", - сообщила "Интерфаксу" глава Севастопольского избиркома Нина Фаустова.

Центризбирком России 14 августа принял постановление, которое предусматривает возможность провести досрочное голосование с 28 августа в восьми приграничных регионах РФ: в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях, а также в Республике Крым, Севастополе и Краснодарском крае.

Этим постановлением комиссии предусмотрены меры обеспечения безопасности при организации голосования и при подсчете голосов.

В Единый день голосования 8 сентября пройдет более 4 тыс. избирательных кампаний в 83 регионах. Запланированы выборы различного уровня, в том числе прямые выборы губернаторов 21 региона РФ и выборы депутатов Мосгордумы.

Курская область Севастополь ЦИК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Акционеры Qiwi утвердили смену названия компании на NanduQ

Что произошло за день: вторник, 27 августа

Военная операция на Украине

Ранения за время эвакуации в Курской области получили 11 детей

В Москве и европейской части России до конца августа будет жарко

В Москве и европейской части России до конца августа будет жарко

Гросси заявил, что в районе Курской АЭС возникла опасность ядерного инцидента

ФАС возбудила дела против операторов "большой тройки" из-за Крыма

ФАС возбудила дела против операторов "большой тройки" из-за Крыма

Путин поручил астраханскому губернатору срочно заняться проблемой обмеления Каспия

Путин поручил астраханскому губернатору срочно заняться проблемой обмеления Каспия

Суд заочно арестовал двух бывших топ-менеджеров "Роснано" по делу о растрате

Россия и Китай обсуждают проект договора о неприменении первыми ядерного оружия

Россия и Китай обсуждают проект договора о неприменении первыми ядерного оружия

Глава МАГАТЭ завершил осмотр Курской АЭС

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });