Поиск

ЦИК создаст экстерриториальные участки для выборов губернатора Курской области

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Для граждан, которые эвакуированы с территории Курской области, на выборах губернатора будут образованы экстерриториальные избирательные участки, сообщил замглавы Центризбиркома России Николай Булаев.

"Голосование на выборах высшего должностного лица будет организовано, в том числе для тех граждан, которые эвакуированы с территории Курской области и сегодня находятся в других регионах РФ или в пунктах временного пребывания, или у родственников", - сказал Булаев журналистам, отметив, что для них организуют "экстерриториальные участки, на которых они могут выразить свою позицию".

По его словам, также в Курской области будет проводиться дистанционное электронное голосование (ДЭГ). У всех избирателей Курской области есть возможность проголосовать дистанционным способом, "это безопасно и это можно сделать из любой точки РФ".

Кроме того, 21 августа ЦИК решил отложить выборы депутатов десяти органов местного самоуправления в семи муниципальных образованиях Курской области. Речь идет о следующих муниципальных образованиях региона: Беловский район, Большесолдатский район, Глушковский район, Кореневский район, Суджанский район, Хомутовский район, город Льгов.

Подготовку к выборам и их проведение ЦИК считает возможным возобновить при полной гарантии безопасности избирателей.

Выборы глав районов и муниципальных депутатов в этом регионе планируется провести в единый день голосования, 8 сентября 2024 года. Губернаторские выборы также решили не откладывать. 19 августа сообщалось, что на выборах губернатора региональный избирком решил начать досрочное голосование с 28 августа.

Глушковский район Суджанский район Льгов ЦИК Николай Левичев Курская область Николай Булаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Экс-замглавы Минобороны РФ Булгакова обвинили в особо крупном мошенничестве

Экс-замглавы Минобороны РФ Булгакова обвинили в особо крупном мошенничестве

В Москве станцию метро "Саларьево" закрыли для входа и выхода по требованию МЧС

В Москве станцию метро "Саларьево" закрыли для входа и выхода по требованию МЧС

В Курской области решили не откладывать выборы губернатора

ЦИК РФ отложил местные выборы в шести районах Курской области и городе Льгов

ЦИК РФ отложил местные выборы в шести районах Курской области и городе Льгов

Транзит российского газа через Украину остается на максимуме - 42,4 млн куб. м

Транзит российского газа через Украину остается на максимуме - 42,4 млн куб. м

На рассмотрении Госдумы находятся 28 законопроектов на миграционную тему

Qiwi снова отсрочила часть платежа в рамках продажи АО "Киви" по просьбе покупателя

Qiwi снова отсрочила часть платежа в рамках продажи АО "Киви" по просьбе покупателя
Военная операция на Украине

Силы ПВО за ночь сбили 45 украинских беспилотников над пятью регионами России

Военная операция на Украине

Средствами ПВО сбито десять беспилотников на подлете к Москве

Военная операция на Украине

ПВО в Подольске отразила атаку беспилотника, летевшего на Москву

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });