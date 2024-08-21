ЦИК создаст экстерриториальные участки для выборов губернатора Курской области

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Для граждан, которые эвакуированы с территории Курской области, на выборах губернатора будут образованы экстерриториальные избирательные участки, сообщил замглавы Центризбиркома России Николай Булаев.

"Голосование на выборах высшего должностного лица будет организовано, в том числе для тех граждан, которые эвакуированы с территории Курской области и сегодня находятся в других регионах РФ или в пунктах временного пребывания, или у родственников", - сказал Булаев журналистам, отметив, что для них организуют "экстерриториальные участки, на которых они могут выразить свою позицию".

По его словам, также в Курской области будет проводиться дистанционное электронное голосование (ДЭГ). У всех избирателей Курской области есть возможность проголосовать дистанционным способом, "это безопасно и это можно сделать из любой точки РФ".

Кроме того, 21 августа ЦИК решил отложить выборы депутатов десяти органов местного самоуправления в семи муниципальных образованиях Курской области. Речь идет о следующих муниципальных образованиях региона: Беловский район, Большесолдатский район, Глушковский район, Кореневский район, Суджанский район, Хомутовский район, город Льгов.

Подготовку к выборам и их проведение ЦИК считает возможным возобновить при полной гарантии безопасности избирателей.

Выборы глав районов и муниципальных депутатов в этом регионе планируется провести в единый день голосования, 8 сентября 2024 года. Губернаторские выборы также решили не откладывать. 19 августа сообщалось, что на выборах губернатора региональный избирком решил начать досрочное голосование с 28 августа.