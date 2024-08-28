ЦИК подготовит правила по видеонаблюдению на выборах в ряде приграничных регионов

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Центризбирком России в ближайшее время рассмотрит и подготовит особенности применения видеонаблюдения на сентябрьских выборах в некоторых приграничных регионах, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Мы сейчас в ЦИК, думаю, что в ближайшее время, должны проработать более внимательно эту ситуацию. Надеюсь, что к следующему заседанию подготовим и рассмотрим особенности применения видеонаблюдения в данных регионах", - сказала Памфилова на заседании комиссии в среду.

Зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев в ходе заседания отметил, что "мы уже имеем примеры в других субъектах, когда враг использует наши технологии в качестве разведывательных технологий для того, чтобы наносить удары по чувствительным для нас объектам".

"Мы сейчас обсуждаем предложение, которое сформировалось в Брянске. Мы уверены, что это предложение будет актуально и для Ростова", - сказал Булаев.

Он сообщил, что консультации с Минцифры по этой теме уже проведены. "Мы не отменяем видеонаблюдение, мы сокращаем количество точек доступа, которые могут стать разведцентрами. Мы доверяем всем, но в момент, когда мы показываем, и снимаем, и демонстрируем, могут находиться и другие люди в этих точках с другими целями и передавать эти локации", - пояснил зампредседателя ЦИК.

Булаев отметил, что при этом будут записи видеонаблюдения, будет возможность обращаться к этому архиву, и все ситуации, которые связаны с нарушениями, будут анализироваться, как и раньше, в центрах общественного наблюдения.

Ранее в ЦИК РФ сообщили, что на сентябрьских выборах в Брянской области в целях безопасности избирателей предлагается минимизировать раздачу паролей для входа в систему видеонаблюдения.

Член ЦИК РФ Николай Левичев ранее отметил, что на приграничных территориях, в первую очередь, в тех регионах, где введен режим контртеррористической операции (КТО), "возникло много сложных моментов для того, чтобы реализовать избирательное право граждан с максимально возможной безопасностью, с минимизацией рисков, связанных с организацией выборов".